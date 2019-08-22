Денис Терентьев: Победа «Уфы» над «Ростовом» дает нам большую мотивацию

Защитник «Зенита» Денис Терентьев высказался о предстоящем матче седьмого тура премьер-лиги с «Уфой» на стадионе «Нефтяник».
– Знаю, что они обыграли «Ростов», одного из лидеров чемпионата, – приводит слова 27-летнего игрока официальный сайт клуба. – Это дает нам большую мотивацию, тем более есть желание реабилитироваться за прошлую игру.
– Готовы играть на синтетике?
– Да, готов, ничего не беспокоит. Понятно, что поле тяжелое. Смотрели игру с «Ростовом», видели, что у многих проскальзывали бутсы.
Напомним, в шестом туре «Уфа» нанесла дома поражение «Ростову» (2:0) и поднялась на десятое место в турнирной таблице. В свою очередь «Зенит» в прошлом матче не смог переиграть в большинстве «Ахмат» (0:0). При этом действующие чемпионы продолжают лидировать в премьер-лиге, опережая на одно очко «Локомотив» и «Краснодар».
Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 16:30 (мск).