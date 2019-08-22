Денис Терентьев: Победа «Уфы» над «Ростовом» дает нам большую мотивацию «Зенит» сыграет в гостях с «Уфой» в седьмом туре премьер-лиги.

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Защитник «Зенита» Денис Терентьев высказался о предстоящем матче седьмого тура премьер-лиги с «Уфой» на стадионе «Нефтяник».

– Знаю, что они обыграли «Ростов», одного из лидеров чемпионата, – приводит слова 27-летнего игрока официальный сайт клуба. – Это дает нам большую мотивацию, тем более есть желание реабилитироваться за прошлую игру.

– Готовы играть на синтетике?

– Да, готов, ничего не беспокоит. Понятно, что поле тяжелое. Смотрели игру с «Ростовом», видели, что у многих проскальзывали бутсы.

Напомним, в шестом туре «Уфа» нанесла дома поражение «Ростову» (2:0) и поднялась на десятое место в турнирной таблице. В свою очередь «Зенит» в прошлом матче не смог переиграть в большинстве «Ахмат» (0:0). При этом действующие чемпионы продолжают лидировать в премьер-лиге, опережая на одно очко «Локомотив» и «Краснодар».

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 16:30 (мск).