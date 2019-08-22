Игроки «Спартака» встретились с Зе Луишем (фото) Команда живет в «Порту» в том же отеле, что бывший нападающий команды.

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш встретился с командой в отеле Порту, куда заехала команда перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой».

28-летний нападающий встретил команду после ее возвращения с предматчевой тренировки, сообщает официальный твиттер красно-белых.

📸 😎 Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз



Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!



🙌🏻 Не пропустите сюжет о встрече и интервью с Зе в следующем выпуске программы #НароднаяКоманда#ЗеЛуиш #Спартак pic.twitter.com/S102b52Lrv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 22, 2019

Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешел в «Порту» в минувшее межсезонье. В 109 матчах за команду он забил 35 голов и сделал 25 результативных передач.

В четырех матчах после перехода в «Порту» на его счету четыре гола, в том числе хет-трик в ворота «Витории Сетубал» (4:0) во втором туре чемпионата Португалии.

Отметим, что в «Спартак» Зе Луиш перешел как раз из «Браги», которой принадлежал в 2011-2015 годах.

Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало игры – 21:45 (мск).