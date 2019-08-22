Игроки «Спартака» встретились с Зе Луишем (фото) - Советский спорт
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22 августа 2019 14:13ФутболЛипкин Антон

Игроки «Спартака» встретились с Зе Луишем (фото)

Команда живет в «Порту» в том же отеле, что бывший нападающий команды.

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш встретился с командой в отеле Порту, куда заехала команда перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой».

28-летний нападающий встретил команду после ее возвращения с предматчевой тренировки, сообщает официальный твиттер красно-белых.

Напомним, Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешел в «Порту» в минувшее межсезонье. В 109 матчах за команду он забил 35 голов и сделал 25 результативных передач.

В четырех матчах после перехода в «Порту» на его счету четыре гола, в том числе хет-трик в ворота «Витории Сетубал» (4:0) во втором туре чемпионата Португалии.

Отметим, что в «Спартак» Зе Луиш перешел как раз из «Браги», которой принадлежал в 2011-2015 годах.

Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало игры – 21:45 (мск).

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