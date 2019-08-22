Черчесов не будет объявлять расширенный состав сборной - Советский спорт
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22 августа 2019 14:44ФутболЯременко Николай

Черчесов не будет объявлять расширенный состав сборной

Как стало известно «Советскому спорту», главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от практики озвучивания расширенного состава сборной.

Как правило, за полторы-две недели до сборов публиковался список футболистов, который включал в себя как костяк национальной команды, так и тех, кто попал в сферу внимания тренерского штаба, а чуть позже озвучивался более короткий список приглашенных. На этот раз решено сразу опубликовать список тех, кого уже реально пригласили к участию в матчах отборочного цикла Евро-2020. Напомним, сборная России проведет игры 6 и 9 сентября - в Глазго и Калининграде – со сборными Шотландии и Казахстана. О причинах принятого решения не известно.

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