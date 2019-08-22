Черчесов не будет объявлять расширенный состав сборной

Как правило, за полторы-две недели до сборов публиковался список футболистов, который включал в себя как костяк национальной команды, так и тех, кто попал в сферу внимания тренерского штаба, а чуть позже озвучивался более короткий список приглашенных. На этот раз решено сразу опубликовать список тех, кого уже реально пригласили к участию в матчах отборочного цикла Евро-2020. Напомним, сборная России проведет игры 6 и 9 сентября - в Глазго и Калининграде – со сборными Шотландии и Казахстана. О причинах принятого решения не известно.
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