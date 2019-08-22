Александр Трошечкин: Божович проводит тренировки «на расслабоне» Полузащитник футбольного клуба «Химки» Александр Трошечкин рассказал о работе с Миодрагом Божовичем в «Ростове».

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— У Божовича европейский подход. Он больше проводит тренировки «на расслабоне», если можно так сказать. То есть кроме самой тренировки он особо не контролировал команду, доверял футболистам.

Я думаю, что те, кого это может расслабить, в любом случае не будут соблюдать режим. А профессионалам без разницы, как к ним относиться. Они сами знают, что лучше для себя и как готовиться к тренировкам, играм и так далее. Имеет место быть такой подход. Он же до сих пор тренирует на высоком уровне. А это показатель, - сказал Трошечкин в интервью News.ru.