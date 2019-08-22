Руденко, Лебеденко и Сергеев вошли в символическую сборную девятого тура ФНЛ В сборной тура по два игрока «Торпедо», «Чертаново» и «Шинника».

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ФНЛ опубликовала символическую сборную девятого тура лиги. В нее вошли представители девяти команд. У «Торпедо», «Чертаново» и «Шинника» по два игрока.

Символическая сборная девятого тура ФНЛ:

вратарь: Дмитрий Яшин («Шинник»);

защитники: Кирилл Гоцук («Авангард», 2), Алексей Шумских («Томь», 4), Юрий Горшков («Чертаново»);

полузащитники: Мухаммад Султонов («Ротор», 2), Василий Алейников («Шинник»), Александр Руденко («Спартак-2», 3), Павел Игнатович («Нижний Новгород»);

форварды: Иван Сергеев («Торпедо», 3), Игорь Лебеденко («Торпедо»), Владислав Сарвели («Чертаново»);

главный тренер: Андрей Талалаев («Химки», 3).

Отметим, что Шумских включен в символическую сборную тура в четвертый раз, а Руденко, Сергеев и Талалаев – в третий.

Матчи десятого тура пройдут 25-26 августа.