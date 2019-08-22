Максим Калиниченко: Ракицкий поставил себя выше интересов сборной Украинец перешел в «Зенит» и перестал вызываться в сборную Украины.

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, ставший гостем пресс-центра «Советского спорта», высказался о перспективах возвращения защитника Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

– В жизни все меняется с калейдоскопической скоростью, – сказал Калиниченко. – И я не удивлюсь, если снова увижу Ярослава в сборной. Но при этом буду огорчен.

– Почему?

– Потому что в сложный период он поставил себя выше интересов сборной. Хотя, не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве больше 20 лет и продолжаю ощущать себя украинцем до мозга костей. А Ракицкий пусть поступает, как считает нужным.

Напомним, в зимнее трансферное окно 2019 года Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит», после чего перестал вызываться в сборную Украины.

Полностью интервью Калиниченко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.