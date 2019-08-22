ПСВ взял Митроглу в субаренду у «Галатасарая» Права на игрока принадлежат «Марселю».

Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу проведет нынешний сезон на правах аренды в ПСВ, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

31-летний греческий нападающий принадлежит «Марселю», но в январе был арендован «Галатасараем», за который забил два гола и сделал одну результативную передачу в девяти матчах.

Таким образом, ПСВ взял игрока в субаренду и заплатит за нее желто-красным 1,25 миллиона евро. При этом зарплату игроку в размере 1,95 миллиона евро будет выплачивать сам «Галатасарай».

Отметим, что по окончании нынешнего сезона завершается срок аренды игрока у «Марселя».

Ранее Митроглу также выступал за «Олимпиакос», «Паниониос», «Атромитос», «Фулхэм» и «Бенфику».