Максименко, Сафонов и Чалов вызваны в молодежную сборную России «Молодежка» сыграет с Сербией и Болгарией в отборе на Евро-2021.

Загрузка... Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на матчи отборочного турнира Евро-2021 с Сербией и Болгарией, сообщает официальный сайт РФС. Молодежная сборная России: вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники: Юрий Горшков («Чертаново»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак»), Данил Степанов («Рубин»);

полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба – «Арсенал»), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба – «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»);

нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА). Напомним, сборная России начинает выступление в квалификации Евро-2021. Матч с Сербией пройдет 6 сентября в Саранске, матч с Болгарией – 10 сентября в Софии.