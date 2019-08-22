Дмитрий Градиленко: На меня не выходили представители МВД Бывший генеральный директор футбольного клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко прокомментировал заведение уголовного дела по факту оказания влияния на результат матча первенства ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем».

- Я не работаю в «Урожае» с первого июня. Клуб никак не фигурирует в деле, потому что уголовное дело заведено по поводу договорного матча «Чайка» - «Черноморец». Лично на меня не выходили представители МВД. Я же не работаю ни в первой, ни во второй команде.

Да, я работал в «Урожае», но уголовное дело по какому вопросу? По факту оказания влияния на результат матча. Не понимаю причину возможности прихода в офис футбольного клуба «Урожай», — рассказал Градиленко в интервью News.ru.