Продюсера видеоагентства Ruptly избили в Афинах Греческие футбольные фанаты совершили нападение на продюсера Ruptly во время съёмки перед матчем плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар» (4:0).

К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру.

Продюсер не захотел отдавать оборудование нападавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос.

Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу.

«Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанёс прямой удар в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос», — сообщил пострадавший.

По его словам, нападение на него совершили фанаты «Олимпиакоса».

Последние кадры перед нападением: