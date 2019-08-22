Сергей Юран - о победной серии «Спартака»: Давайте подождем результаты матчей с «Брагой» и «Зенитом» - Советский спорт
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22 августа 2019 17:22Футбол

Сергей Юран - о победной серии «Спартака»: Давайте подождем результаты матчей с «Брагой» и «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением об игре красно-белых в последних матча чемпионата и Лиги Европы.

- Сейчас все кричат о четырех победах подряд, но кого обыграл «Спартак»? За исключением хорошей игры с «Ахматом» на выезде, в двух матчах с «Туном», при всем к нему уважении, если анализировать, были проблемы, а ЦСКА в первом тайме просто не забил свои моменты. Давайте подождем результаты матчей с «Брагой», «Крыльями Советов» в Самаре и «Зенитом», - приводит слова Юрана ТАСС.

Напомним, что в матче 6-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле переиграл ЦСКА со счетом 2:1. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы красно-белые по сумме двух встреч оказались сильнее «Туна» (3:2, 2:1).

Добавим, что в четверг, 22 августа, «Спартак» на выезде в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против португальской «Браги». С «Зенитом» подопечные Олега Кононова сыграют дома 1 сентября в рамках 8-го тура российской премьер-лиги.

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