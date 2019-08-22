Федор Чалов: Приму любое решение. Скажут ехать в молодежку - с радостью поеду Форвард московского ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свой вызов в молодежную сборную России.

- Приму любое решение. Скажут ехать в молодежку - с радостью поеду и буду выкладываться на 110 процентов, - приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, в сентябре молодежная сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2021: с Сербией (6 сентября в Саранске) и Болгарией (10 сентября в Софии).