В понедельник будет назван состав сборной России на матч с Шотландией и Казахстаном Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что состав национальной команды станет известен в понедельник, 26 августа.

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«Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб. Начало сбора запланировано на 1 сентября. К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в РПЛ 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления. В полном составе команда проведет первую тренировку уже 2 сентября. 4-го запланирован вылет в Глазго», - сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.