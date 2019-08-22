«Реал» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара Руководство «Реала» не оставляет попыток подписать бразильского нападающего «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, представитель мадридского клуба прилетел в Париж для переговоров о переходе 27-летнего форварда.

По информации издания, несмотря на тот факт, что «парижане» отказались от продажи Неймара в «Реал» за 100 миллионов евро и компенсации из трех игроков - Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Кейлора Наваса, испанский клуб не оставляет надежды найти компромисс, чтобы завершить эту сделку.