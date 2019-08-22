«Астана» разгромила БАТЭ в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы Футболисты «Астаны» на своем поле переиграли БАТЭ в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 3:0.

Загрузка... В составе «Астаны» голами отметились Марин Томасов (23-я минута), Юрий Логвиненко (44) и Рунар Сигурйонссон (52, пен.). Добавим, что ответная встреча состоится 29 августа в Белоруссии. Напомним, что победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы, а проигравший покинет еврокубки.