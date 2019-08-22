«Астана» разгромила БАТЭ в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

В составе «Астаны» голами отметились Марин Томасов (23-я минута), Юрий Логвиненко (44) и Рунар Сигурйонссон (52, пен.).
Добавим, что ответная встреча состоится 29 августа в Белоруссии.
Напомним, что победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы, а проигравший покинет еврокубки.
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