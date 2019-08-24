«Интер» с Конте, «Юве» с Роналду, Буффоном и Сарри. Стартует сезон в серии A

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Чемпионская гонка

«Ювентус», «Наполи», «Интер».

Чтобы найти в серии А чемпионскую интригу, надо иметь изрядную долю воображения. «Ювентус» неизменно финиширует первым вот уже восемь сезонов подряд – с розыгрыша-2011/12. Три скудетто со «старой синьорой» выиграл Антонио Конте, еще пять – Массимилиано Аллегри.

Последнего летом сменил Маурицио Сарри – адепт атакующего футбола и самый не ювентийский итальянский тренер, которого только можно представить. Пожалуй, в этом и кроется надежда болельщиков «Наполи» и «Интера» на то, что удастся наконец прервать гегемонию туринцев. До старта сезона никто не может сказать, как футбольные принципы Сарри приживутся в «Ювентусе» и удастся ли ему сработаться с Криштиану Роналду. А тут еще у 60-летнего специалиста неожиданно диагностировали пневмонию, и какое-то время он не сможет руководить командой.

В трех из четырех последних сезонов вслед за «Юве» финишировал «Наполи». «Адзурри» ближе всего к успеху были в позапрошлом сезоне. Тогда они набрали 91 очко и все равно отстали от лидера на четыре. Кстати, возглавлял неаполитанцев тогда как раз Сарри. Летом неаполитанцы потратили на приобретения 90 млн евро, но и здесь уступили «старой синьоре», усилившейся Матейсом де Лигтом, Аароном Рэмси, Адриентом Рабьо и Джанлуиджи Буффоном.

По именам и составу интереснее даже «Наполи» выглядит «Интер», на тренерский мостик которого пришел родоначальник туринской чемпионской серии Конте. Еще в прошлом сезоне под руководством Лучано Спаллетти черно-синие выдали мощный старт, но потеряли стабильность после Нового года и финишировали четвертыми вслед за «Аталантой». Конте призван не допустить ошибок предшественника и вернуть «Интер» на прежние высоты. Помочь ему должны выписанные из-за рубежа опытный Диего Годин и мощный Ромелу Лукаку.

Борьба за место в Лиге чемпионов

«Милан», «Рома», «Аталанта».

За место в квартете поборются также «Милан», «Рома» и «Аталанта», ставшая главным откровением серии А в последние годы.

Главный творец успехов клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини уже четвертый сезон проводит на одном месте. Он отлично работает с неокрепшими талантами, чему доказательством самый молодой состав в лиге в прошлом году – средний возраст игроков составил всего 21,7 года. Что не помешало им забить больше всех (77 мячей), демонстрируя самый яркий и зрелищный футбол во всей лиге.

Именно Гасперини открыл для нас Франка Кессье и Брайана Кристанте. Последний сезон оба провели в арендах (в «Милане» и «Роме» соответственно) и летом были выкуплены. Это позволило «Аталанте» усилился Луисом Муриэлем («Севилья»), Русланом Малиновским («Генк»; ради этого он отказался от большой зарплаты в «Спартаке») и Мартином Шкртелом («Фенербахче»). И остаться в плюсе на 27 млн евро.

«Милан» и «Рома» долго сражались за место в четверке, но на финише все же уступили более стабильным конкурентам. При этом «Милан» отстал от «Интера» всего на одно очко, а «Рома» – на три. Впрочем, россонери в любом случае не могли получить путевку в Лигу чемпионов из-за нарушений финансового фэйр-плей. В пользу миланского клуба говорит более мощный состав, а в пользу «Ромы» – значительно более опытный и успешный тренер Паулу Фонсека, работавший с «Брагой», «Порту» и «Шахтером».

Новички

«Брешия», «Верона», «Лечче».

Никого из новичков серии A дебютантами не назовешь. Все имеют опыт выступлений в элите, но только «Верона» была здесь не так давно – желто-синие покинули высший свет в 2018 году и смогли сходу вернуться в высшую лигу. «Брешия» выступала здесь в последний раз в сезоне-2010/11 и восемь последних лет провела в серии B. А «Лечче» и вовсе после вылета в сезоне-2011/12 из-за финансовых проблем смог заявиться только в серию С1 и вынужден был начинать все с нуля.

«Брешия», не будучи фаворитом, сумела выиграть серию B с лучшими показателями забитых и пропущенных мячей. В команде много молодежи (средний возраст 25,6 года, четвертый показатель в лиге), среди которой особо выделяется 19-летний опорник Сандро Тонали, признанный в сезоне-2017/18 лучшим игроком серии B. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро. Он самый дорогой футболист клуба – стоит даже дороже вернувшегося летом на родину Марио Балотелли (20 млн).

Пару в нападении ему составит Альфредо Доннарумма, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром подэлитного дивизиона (25 голов в 32 матчах). Тренирует команду Еудженио Корини, известный по работе с «Кьево» в серии A. 49-летнему наставнику хватило одного сезона, чтобы вернуть «Брешию» в высший дивизион.

Известному в прошлом полузащитнику «Лацио» и «Фиорентины» Фабио Ливерани (три матча за сборную Италии) покорилось еще более крутое достижение. За два года, что он у руля «Лечче», он дважды добился повышения в классе. И это при том, что в серии B у него был один из самых слабых составов. Тем не менее, в прошлом сезоне желто-красным удалось финишировать в одном очке от «Брешии» и в шести – от ближайшего преследователя.

Лидерами команды обещают стать нападающие Джалука Лападула и Диего Фариас, арендованные у «Дженоа» и «Кальяри» соответственно. Скорее всего, мы увидим их на поле вместе – Ливерани предпочитает играть в два форварда. Во всяком случае, так было в предыдущих сезонах.

«Верона» финишировала только пятой и была вынуждена пробиваться в серию A через дополнительный турнир, где прошла «Перуджу» (4:1 ДВ), «Пескару» (0:0, 1:0) и «Циттаделлу» (0:2, 3:0). В прошлом сезоне команду возглавлял чемпион мира-2006 Фабио Гроссо, но 1 мая он был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Сменивший его Альфредо Альетти вывел «мастифов» в элиту и уступил кресло Ивану Джуричу, помогавшему Гасперини в «Интере» и «Палермо». Имеет хорват опыт и самостоятельной работы в серии A – в 2016-2018 годах он трижды приходил в «Дженоа», хотя с каждым разом получалось все хуже и хуже. В последний раз его хватило всего на восемь матчей – три ничьи и пять поражений.

Джуричу придется строить команду заново. Летом она обновилась на две трети. Из новичков отметим бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, вернувшегося из аренды в «Дженоа» центрального полузащитника Даниэля Бессу и правого полузащитника сборной Серии Дарко Лазовича.

Бомбардирская гонка

Криштиану Роналду («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Милан»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Дуван Сапата «(Аталанта»), Ромелу Лукаку («Интер»), Аркадиуш Милик («Наполи»).

Низкую конкуренцию в чемпионской гонке с лихвой компенсирует борьба за звание лучшего бомбардира чемпионата Италии. В прошлом сезоне главным голеодором стал Квальярелла. Он наколотил 26 мячей, хотя девять из них – с пенальти. В нападении «Аталанты» сверкает Дуван Сапата (23 гола), в «Милане» рассчитывают на Пентека (22 гола), а в «Ювентусе», конечно, на Криштиану Роналду (21).

При благоприятном стечении обстоятельств в гонку включится и Лукаку, купленный у «Манчестер Юнайтед» за 65 млн. Можно было бы ожидать серьезного результата у Пауло Дибалы (прошлый сезон у него не задался, но в целом он забивной игрок) и Мауро Икарди, вот только неясно, где они начнут сезон.

Главные звезды

Криштиану Роналду, Матейс де Лигт (оба – «Ювентус»), Лаутаро Мартинес ( «Интер»), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (оба – «Наполи»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Франк Рибери («Фиорентина»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Большинство настоящих звезд серии A собраны, конечно, в «Ювентусе», половину состава которого можно без сомнений внести в этот список. Но и здесь особняком стоит великий и ужасный Криштиану Роналду, над которым не властно время. Он и в новом сезоне будет вести «старую синьору» к завоеванию скудетто. Самый дорогой трансфер лета также провернули туринцы, заплатившие 85 млн евро за защитника «Аякса» де Лигта.

В «Наполи» выделяются вингеры Инсинье и Мертенс. Именно на их креативе строится атакующая игра вице-чемпионов. В «Интере» формально главная звезда Икарди, хотя для всех очевидно, что новый сезон он начнет в другой команде, поэтому обратим внимание на другого аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, ставшего основным форвардом во второй половине сезона.

В «Милане» по-прежнему главная звезда – доморощенный 20-летний вратарь Доннарумма, а в «Лацио» – серб Милинкович-Савич, за которым который год безуспешно гоняется половина топ-клубов Европы. Нельзя не упомянуть и приезд в «Фиорентину» самого Рибери. Француз предпочел спокойной пенсии в России славные сражения за главную команду Флоренции.

Новички на тренерском мостике

Аурелио Андреаццоли («Дженоа»), Паулу Фонсека («Рома»), Маурицио Сарри («Ювентус»), Эусебио ди Франческо («Сампдория»), Антонио Конте («Интер»), Марко Джампаоло («Милан»), Иван Джурич («Верона»).

Пожалуй, нигде так часто не меняются тренеры, как в Италии, но даже на этом фоне лето выдалось удивительным. Из шести лучших команд прошлого сезона сразу четыре получили новых специалистов, в том числе чемпион «Ювентус» и пробившийся в Лигу чемпионов «Интер». Усидели на своих местах лишь Карло Анчелотти («Наполи») и Гасперини.

Примечательно, что среди команд, занявших с 7-го по 17-е места, на изменения пошли только в «Дженоа» (Андреаццоли вместо Чезаре Пранделли) и «Самподория» (ди Франческо вместо Марко Джампаоло).

Из интересного отметим большие ожидания от работы Конте в «Интере», интригующий приход Сарри в «Ювентус», появление в Риме трехкратного чемпиона Украины Фонсеки, а в Генуе – Андреаццоли. Последнее любопытно тем, что весной Андреаццоли вылетел с «Эмполи» и сходу возглавил его чуть более удачливого конкурента в борьбе за выживание.

Ожидаемые прорывы

Клуб: «Кальяри»

Честно говоря, лимит на сенсации в серии A исчерпали «Аталанта» и «Торино» (седьмое место в прошлом сезоне), поэтому нового грандиозного прорыва от середняков ожидать не приходится. Вряд ли кто-то удивится, если в еврокубки вновь пробьется «Фиорентина», завершившая прошлый сезон на позорном для себя 16-м месте, в трех очках от зоны вылета.

Рискнем сделать ставку на «Кальяри». У команды крепкий и опытный состав, средний возраст которого составляет 27,2 года. Старше только «Юве» (28,7) и «Парма» (28,1). Возглавляет красно-синих не снискавший успеха, но опытный Роландо Маран. Его излюбленная схема – 4-3-1-2. За пять туров до конца прошлого сезона его подопечные замыкали десятку, но завалили концовку и финишировали лишь 15-ми. Зато запомнились победами над «Аталантой» (1:0) и «Интером» (2:1), а также ничьими с «Ромой» (2:2) и «Миланом» (1:1).

Лидеры команды – правый нападающий Леонардо Паволетти (16 голов в прошлом сезоне), вратарь Алессио Краньо (стоимость 20 млн евро – второе место) и 33-летний опорник Лука Чигарини. Летом «Кальяри» провел интригующую трансферную кампанию. В новом сезоне к ним присоединились крутой Раджа Найнгголан («Интер», аренда), перспективный Лука Пеллегрини (аренда), Альберто Черри (оба – «Ювентус»), Марко Рог («Наполи», аренда) и два уругвайских таланта – 23-летний опорник «Насьонала» Кристиан Олива и его ровесник Наитан Нандес из «Бока Хуниорс».

Последний хорошо известен в Европе – у него уже 27 матчей за сборную, в том числе на ЧМ-2018 и Кубке Америки-2019. Российские болельщики должны его помнить. Нандес поучаствовал в разгроме сборной России (3:0), хотя результативными действиями в том матче и не отметился.

Футболист: Андреас Ольсен («Болонья»)

Поскольку о Пеллегрини и Тонали мы уже упомянули, остановимся здесь на 19-летнем датском вингере. В в 44 матчах прошлого сезона за «Норшелланн» он забил 26 мячей и сделал 6 результативных передач, а летом перебрался в Италию за скромные 6 млн евро.

Ольсен играет на правом фланге атаки, здорово бьет с обеих ног (по возможности – с левой), техничен, подвижен, хорош в контратаках и верховой борьбе (187 см), отлично видит поле и не стесняется бить пенальти. Наверняка он запомнился болельщикам и скаутам ЦСКА. В январе на сборах в товарищеском матче с армейцами он убежал от Яки Бийола, как от стоячего, и уверенным ударом с угла вратарской пробил Игоря Акинфеева.