Сарри пропустит два первых тура чемпионата Италии из-за воспаления легких В четверг главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прошел дополнительное медицинское обследование в связи с воспалением легких.

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Как сообщает пресс-служба туринской команды, по результатам проведенных тестов, Сарри не сможет присутствовать на тренерской скамейке команды во время матчей первых двух туров в серии А.

Отмечается, что несмотря на болезнь сегодня итальянский специалист все же появился на базе клуба, чтобы скоординировать работу своего тренерского штаба на ближайшие дни.

Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» 24 августа на выезде сыграет против «Пармы», а спустя неделю на своем поле примет «Наполи».