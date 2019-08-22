Андрей Червиченко: Хотелось, чтобы «Спартак» ничью хотя бы зацепил Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между красно-белыми и «Брагой».

- Хотелось бы, чтобы ничью хотя бы зацепили. Я видел один матч «Браги» против «Спортинга». Это не самый легкий соперник. И самое неприятное, что они очень быстро играют и решения принимают, а у «Спартака» с этим тяжело, в обороне есть проблемы.

Возможна ли такая же игра, как и в первом матче с «Туном»? Все возможно. «Спартак» на кураже хорошо играет, и за счет этого может выйти весьма неплохо с матча с «Брагой», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, что встреча плей-офф состоится сегодня в Португалии и начнется в 21:45 по московскому времени.