«Арарат» обыграл «Дюделанж» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы Футболисты «Арарат-Армении» в компенсированное время вырвали победу у люксембургского «Дюделанжа» в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Ереване и завершилась со счетом 2:1. В составе армянского клуба голами отметились Маилсон Лима (22-я минута) и Илья Антонов (90+3). У люксембургской команды точный удар на счету Даниэля Синани (68).

Добавим, что ответный матч состоится 29 августа в Люксембурге.

Напомним, что победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы, а проигравший покинет еврокубки.