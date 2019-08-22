Кабелла получил разрыв крестообразных связок в матче с «Олимпиакосом»

Как сообщает RMC Sport, у хавбека краснодарцев диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена, и в ближайшее время он будет прооперирован.
«На данный момент я знаю, что не смогу заниматься тем, что люблю больше всего в мире... какое-то время. Это второй самый тяжелый момент в моей карьере... но в жизни есть более серьезные вещи, чем моя травма.
От всего сердца хочу поблагодарить всех за вашу поддержку. Желаю «Краснодару» успеха, верю в вас! Я вернусь еще сильнее и смогу сыграть в концовке чемпионата. Никогда не сдавайся!» - написал полузащитник в своем Instagram.
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