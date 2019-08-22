«Фейеноорд» разгромил «Хапоэль» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы Футболисты «Фейеноорда» на своем переиграли «Хапоэль» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 3:0.

Новости СМИ2 В составе голландского клуба голами отметились Сэм Ларссон (33-я минута) и Лерой Фер (56, 78). Добавим, что ответная встреча состоится состоится 29 августа в Беэр-Шеве (Израиль).