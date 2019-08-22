«Спартак» проиграл «Браге» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

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Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Португалии и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В составе португальской команды голом отметился Рикарду Орта (74-я минута).

Добавим, что ответная встреча пройдет 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Отметим, что победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Европы, а проигравший покинет еврокубки.

Лига Европы

Раунд плей-офф

Первый матч

«Брага» – «Спартак» - 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Орта (74).

«Брага»: Матеус, Секейра, Бруно Виана, Пабло (Тормена, 64), Эшгайю, Пальинья, Андре Орта (Мурило, 85), Эдуарду, Франсержио (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Ещенко, Жиго, Зобнин, Шюррле, Бакаев, Гулиев (Умяров, 85), Мирзов (Мельгарехо, 63), Понсе.

Предупреждения: Гулиев (26), Новайш (51), Джикия (78).