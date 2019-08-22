«Копенгаген» обыграл «Ригу» в первом матче плей-офф Лиги Европы Футболисты «Копенгагена» на своем поле одержали победу над «Ригой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 3:1.

Загрузка... В составе датского клуба голами отметились Виктор Фишер (18-я минута), Пиерос Сотириу (62, с пенальти) и Мохаммед Дарами (90+3). У латвийской команды отличился Владимир Камеш (41). Добавим, что ответная встреча пройдет 29 августа в Риге.