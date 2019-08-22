«Копенгаген» обыграл «Ригу» в первом матче плей-офф Лиги Европы

В составе датского клуба голами отметились Виктор Фишер (18-я минута), Пиерос Сотириу (62, с пенальти) и Мохаммед Дарами (90+3). У латвийской команды отличился Владимир Камеш (41).
Добавим, что ответная встреча пройдет 29 августа в Риге.
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