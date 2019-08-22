Александр Мостовой: «Спартак» изучил «Брагу», как и «Брага» - «Спартак» Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре «Спартака» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1).

- Я увидел довольно-таки ровную игру, «Спартак» изучил «Брагу», как и «Брага» - «Спартак». Мне показалось, что москвичи не рисковали там, где это стоило бы делать. Игра шла равная, все шло к нулям на табло, - сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что ответная встреча пройдет 29 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».