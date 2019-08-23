Евгений Ловчев: У игроков «Спартака» подспудно сидело – ничья хороший результат Обозреватель «Советского спорта» - о матче «Брага» - «Спартак».

- В целом матч был равным, с небольшим преимуществом хозяев, что вполне понятно – они же хозяева. И мне кажется, что у игроков «Спартака» где-то в головах сидело: ничья будет хорошим результатом. И мы увидели, что «Брага» не такой уж и страшный соперник, как могло казаться перед матчем. Ведь португальцы в предыдущем раунде просто смяли очень крепкий и опытный «Брондбю». Скажу, что у «Спартака» очень хорошие шансы пройти дальше.