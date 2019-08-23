Евгений Ловчев: «Спартак» потратил много эмоций на ЦСКА, на «Брагу» их не хватило

«Спартак» выглядел неважно. Но в оправдание могу сказать, что когда команда проводит такой эмоциональный матч, как с ЦСКА, то эмоций на следующую встречу может не хватить и их не хватило. Что мы и увидели. Я вспоминаю, как после игры с ЦСКА давал интервью Зелимхан Бакаев, его просто трясло – такое было напряжение в дерби. Он весь дрожал, все в нем еще клокотало. И в игре с «Брагой» он ничего не показал –не успевал во многих эпизодах, не хватало силенок.

Обычно в таких случаях команда играет на классе – на личном классе футболистов и на классе командном. Но мы этого не увидели. Еще, конечно, сказалось отсутствие Тила. В очередной раз Гулиев и Зобнин проиграли свою центральную зону, из которой должна организовываться вся игра. Гулиев должен обострять передачами, но от него мы таких передач не дождались. Если кто и обострял игру, то это опять Шюррле.

С выходом Умярова игра несколько улучшилась пошли опасные атаки. Но вышел он поздновато. И скажу, что Шюррле в нападении действует гораздо опасней и продуктивнее, чем Понсе, который ничего не смог создать.

Несколько раз уже дают шанс Мельгарехо, он немного поактивничал впереди, однако в защите ничем не помог.

В целом матч был равным, с небольшим преимуществом хозяев, что вполне понятно – они же хозяева. И мне кажется, что у игроков «Спартака» где-то в головах сидело: ничья будет хорошим результатом. Мы увидели, что «Брага» не такой уж и страшный соперник, как могло казаться перед матчем. Ведь португальцы в предыдущем раунде просто смяли очень крепкий и опытный «Брондбю». Скажу, что у «Спартака» очень хорошие шансы пройти дальше.