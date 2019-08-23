Олег Кононов: Игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения «Спартак» проиграл в гостях «Браге» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги первого матча раунда плей-офф с «Брагой» (0:1) на стадионе «Мунисипал де Брага».

«Тяжелый матч для нас, – приводит слова Кононова официальный сайт красно-белых. – В целом игра была в какой-то степени равной, но мы не доводили свои атаки до логического завершения и много ошибались.

Что касается обороны, то в принципе действовали строго – за исключением эпизода, когда нам забили».

Напомним, единственный гол в матче на 74-й минуте забил полузащитник Рикарду Орта. Ответный матч пройдет 29 августа на «Открытие Арене» в Москве. Победитель пары сыграет на групповом этапе Лиги Европы.