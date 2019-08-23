Олег Кононов: Тяжелейший матч с ЦСКА, долгий перелет и жара – все это сказалось на нашем состоянии «Спартак» проиграл «Браге» в квалификации Лиги Европы.

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» (0:1) на стадионе «Мунисипал де Брага» высказался о пропущенном голе.

«Мы разберем этот момент, – приводит слова Кононова официальный сайт клуба. – Ошибка была допущена еще до решающего удара. Я не хотел бы комментировать действия конкретных игроков.

Матч с ЦСКА был тяжелейшим, плюс долгий перелет в Португалию и жаркая погода – все эти факторы не могли не сказаться на нашем состоянии. Да, мы проиграли, но у нас есть шанс исправить все в Москве».

Напомним, «Брага» забила единственный гол на 74-й минуте – отличился полузащитник Рикарду Орта.

Ответный матч пройдет 29 августа на «Открытие Арене» в Москве. Победитель пары сыграет на групповом этапе Лиги Европы.