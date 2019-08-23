Криштиану Роналду: Уйду из сборной, когда меня перестанут вызывать Португалец выступает за национальную команду с 2003 года.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной Португалии.

«Я не закрываю двери в сборную, – приводит AS слова 34-летнего португальца. – Пока у меня будут силы и мотивация, я всего готов играть за Португалию. Я уйду из сборной только тогда, когда меня перестанут вызывать (смеется).

Сыграть на чемпионате мира в Катаре? Я не исключаю этого. Думаю, я буду еще в обойме».

Напомним, Роналду дебютировал в сборной Португалии в 2003 году. За 16 лет он провел за команду 158 матчей и забил 88 голов. В ее составе он стал чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019).