Владимир Хашиг: Вокруг Кабелла «Краснодар» планировал строить игру в атаке Француз получил разрыв крестообразных связок в матче с «Олимпиакосом».

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал травму полузащитника Реми Кабелла, который в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4) получил разрыв крестообразных связок.

«Мы потрясены травмой Реми Кабелла, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар», – приводит слова Хашига официальный сайт клуба. – Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода.

И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке».

Напомним, в матче с «Олимпиакосом» 29-летний Кабелла вышел в стартовом составе «Краснодара», но был заменен на 25-й минуте на шведа Кристоффера Олссона.

Полузащитник перешел в «Краснодар» в июле из «Сент-Этьена». Его трансфер обошелся клубу в 12 миллионов евро. Француз провел пять матчей за «быков» и отметился одной результативной передачей.

Ранее из-за травм у «Краснодара» выбыли полузащитники Виктор Классон и Юрий Газинский.