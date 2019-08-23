Владимир Хашиг: У нас есть возможности для усиления, но немногое можем из-за финансового fair play Полузащитник «Краснодара» Кабелла выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок.

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о возможном усилении состава после травмы полузащитника Реми Кабелла.

«У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play, – приводит слова Хашига официальный сайт клуба. – И это вдвойне обидно, ведь из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери».

Напомним, в матче с «Олимпиакосом» 29-летний Кабелла вышел в стартовом составе «Краснодара», но был заменен на 25-й минуте на шведа Кристоффера Олссона.

Полузащитник перешел в «Краснодар» в июле из «Сент-Этьена». Его трансфер обошелся клубу в 12 миллионов евро. Француз провел пять матчей за «быков» и отметился одной результативной передачей.

Ранее из-за травм у «Краснодара» выбыли полузащитники Виктор Классон и Юрий Газинский.