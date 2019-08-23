«Наполи» объявил о переходе Лосано Мексиканец подписал с клубом пятилетний контракт.

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Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано продолжит карьеру в «Наполи», сообщает официальный сайт вице-чемпионов Италии.

Клуб не объявил о деталях контракта, но по сообщениям сайта Transfermarkt.com, он рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось о том, что за 24-летнего мексиканца «Наполи» заплатил 38 миллионов евро.

Лосано выступал за ПСВ с 2017 года после перехода из «Пачуки». В 79 матчах за команду он забил 40 голов и сделал 23 результативные передачи. В сезоне-2017/2018 вместе с командой полузащитник стал чемпионом Голландии.

За сборную Мексики Лосано провел 35 матчей и забил девять голов.

В субботу в первом туре серии A «Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной».