Андрей Тихонов: У «Спартака» большие шансы на выход в группу Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о перспективах команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» после поражения (0:1) в первой игре в Португалии.
«Я уверен, что «Спартак» спокойно выиграет в ответном матче, – приводит ТАСС слова Тихонова. – Сами футболисты говорят о том, что они должны проходить «Брагу», поэтому я думаю, что у «Спартака» большие шансы на выход в групповую стадию».
Напомним, единственный гол в матче на 74-й минуте забил полузащитник Рикарду Орта. Ответная игра пройдет 29 августа на «Открытие Арене» в Москве. Победитель пары сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
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