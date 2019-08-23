Андрей Тихонов: У «Спартака» большие шансы на выход в группу Лиги Европы «Спартак» проиграл «Браге» в первом матче раунда плей-офф.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о перспективах команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» после поражения (0:1) в первой игре в Португалии.

«Я уверен, что «Спартак» спокойно выиграет в ответном матче, – приводит ТАСС слова Тихонова. – Сами футболисты говорят о том, что они должны проходить «Брагу», поэтому я думаю, что у «Спартака» большие шансы на выход в групповую стадию».

Напомним, единственный гол в матче на 74-й минуте забил полузащитник Рикарду Орта. Ответная игра пройдет 29 августа на «Открытие Арене» в Москве. Победитель пары сыграет на групповом этапе Лиги Европы.