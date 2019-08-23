Андрей Червиченко: После 70-й минуты у «Спартака» произошел глубокий провал «Спартак» проиграл «Браге» в квалификации Лиги Европы.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении «Спартака» от «Браги» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы на стадионе «Мунисипал де Брага».

«После 70-й минуты у красно-белых произошел глубокий провал, – приводит News.ru слова Червиченко. – Странно, что главный тренер это проморгал.

Складывалось ощущение, что команда пропустит, что в итоге и произошло. И после этого могла пропустить еще в течение пяти минут».

Напомним, единственный гол в матче на 74-й минуте забил полузащитник Рикарду Орта. Ответная игра пройдет 29 августа на «Открытие Арене» в Москве. Победитель пары сыграет на групповом этапе Лиги Европы.