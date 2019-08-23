«Чертаново»: Умяров явно освежил игру «Спартака» Бывший клуб полузащитника отметил дебют своего воспитанника в еврокубках.

«Чертаново» опубликовал пост в твиттере, посвященный дебюту своего воспитанника Наиля Умярова в еврокубках.

В четверг в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» (0:1) Умяров вышел на замену на 85-й минуте вместо Аяза Гулиева.

«Спартаковский чертановец Наиль Умяров (2000 г.р.) дебютировал в еврокубках: уверенно вышел на замену, явно освежил игру и внес позитив в действия «Спартака» в матче с «Брагой».

Наиль готов к основе. Кто-то сомневался? Мы – нет, например», – говорится в сообщении.

😈 Спартаковский чертановец Наиль #Умяров (2000 г.р.) дебютировал в еврокубках: уверенно вышел на замену, явно освежил игру и внес позитив в действия @fcsm_official в матче с @SCBragaOficial



Наиль готов к основе. Кто-то сомневался? Мы - нет, например 😉 — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) August 22, 2019

19-летний Умяров перешел в «Спартак» в январе этого года из «Чертаново». В нынешнем сезоне он провел свой первый матч за основу. В прошлом сезоне на счету опорного полузащитника пять матчей за красно-белых.