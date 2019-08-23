Неймар требует от «Барселоны» ускорить переговоры с «ПСЖ» Нападающий «ПСЖ» Неймар требует от «Барселоны» увеличить предложение по его трансферу в каталонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, информация о том, что у руководства «ПСЖ» заканчивается терпение, и клуб готов прекратить в ближайшее время все переговоры по продаже Неймара, не соответствует действительности, а данный ультиматум исходит от самого бразильца, который недоволен тем, что каталонский клуб до сих пор не решил вопрос о его переходе.

По информации издания, 27-летний нападающий хочет как можно скорее определиться с новым клубом, и если не получиться с переходом в «Барселону», бразилец не будет возражать против своего трансфера в «Реал».

Как отмечается, в ближайшее время «Барселона» должна прислать новое предложение по трансферу нападающего сборной Бразилии. При этом руководство каталонской команды настаивает на том, чтобы до этого момента Неймар должен публично признался, что хочет перейти исключительно в «Барселону».

Однако бразилец не торопится с резкими заявлениями, опасаясь, что в следствии плохих отношений между двумя клубами, «ПСЖ» откажется продавать его в «Барселону», а объявление об исключительном желании перебраться в Барселону поставит крест на возможности перейти в мадридский клуб.