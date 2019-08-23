«Барселона» готовит улучшенное предложение для «ПСЖ» по трансферу Неймара

Как сообщает Sport.es, «каталонцы» возобновят усилия для подписания 27-летнего бразильца до закрытия летнего трансферного окна. По информации издания, «Барселона» готовит значительно улучшенное предложение по покупке Неймара.
Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ», чьи отношения с «сине-гранатовыми» сильно ухудшились после переезда Неймара в Париж, не горит желанием продавать бразильца в «Барселону» и продолжают вести переговоры о переходе форварда в «Реал».
Накануне стало известно, что «Барселона» потребовала от Неймара публично заявить о желании перебраться исключительно в каталонскую команду. Однако нападающий отказался от данного предложения, посчитав, что это сможет помешать его переходу в мадридский «Реал», в случае отказа «ПСЖ» продавать его «сине-гранатовым».
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