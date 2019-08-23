Дмитрий Комбаров: В Самаре получил глоток свежего воздуха Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от перехода из «Спартака» в самарский клуб.

- «Спартак» - такая команда, где любое слово и шорох обсуждаются всеми СМИ, болельщиками, даже людьми, которые ситуации не видят, но темы раскручивают. В Самаре такого нет, все проще: больше свободы, раскрепощенности.

Здесь я получил глоток свежего воздуха. В «Спартаке» у меня пошел какой-то застой, нужен был толчок в жизни, хотелось получить новые эмоции, - цитирует Комбарова «Чемпионат».

Напомним, что Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, был капитаном команды. В это время он провел за команду 274 матча и забил 27 голов. В июне контракт с игроком был расторгнут.

Добавим, что в ближайшем матче российской премьер-лиги «Крыльев Советов» на своем поле встретятся со «Спартаком».