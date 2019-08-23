Отец форварда «Спартака» покинул пост главного тренера «Хельсинборга» Наставник «Хельсинборга» Хенрик Ларссон, чей сын Джордан летом стал игроком «Спартака», покинул пост главного тренера шведского клуба.

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Как сообщает пресс-служба команды, Ларссон сообщил клубу, что решил прекратить работу на посту главного тренера «Хельсингборга» из-за огромного количества оскорблений в его адрес со стороны болельщиков клуба.

Напомним, что Ларссон стал главным тренером «Хельсинборга» 16 июня 2019 года. Специалист уже возглавлял команду с 2015 по 2016 год, а до этого он выступал за клуб на протяжении шести сезонов.