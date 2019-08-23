«Ювентус» готов отпустить Пьянича Опорный полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может покинуть итальянскую команду до закрытия трансферного окна.

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Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» не намерен удерживать 29-летнего боснийца в случае предложения от другого клуба.

Отмечается, что таким образом туринский клуб попытается компенсировать финансовые затраты на покупку Мериха Демираля и Маттейса де Лигта.

Добавим, что Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» летом 2016 года. С тех пор босниец провел за туринскую команду 135 матчей, записав на свой счет 19 забитых мячей и 26 голевых передач.

Действующий контракт Пьянича с клубом рассчитан до конца июня 2023 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 70 миллионов евро.