Шамиль Газизов: Заболотный мог оказаться в «Уфе», но сложилось так, как сложилось Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб всерьез был заинтересован покупкой форварда «Зенита» Антона Заболотного.

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— Мог ли в «Уфе» оказаться Заболотный? Да. Я лично разговаривал с Антоном. Потом мы задавали определенные вопросы руководству «Зенита». Но сложилось так, как сложилось. Мы с Заболотным хорошо знакомы, работали вместе. Поэтому могу только пожелать ему удачи в «Сочи», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Напомним, что в начале августа Заболотный подписал контракт с «Сочи». До этого он провел полтора года в «Зените». За это время нападающий сыграл за команду из Санкт-Петербурга в 44 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.