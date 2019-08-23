«Астон Вилла» обыграла «Эвертон», одержав первую победу после возвращения в АПЛ

В составе команды из Бирмингема голами в этой встрече отметились нападающий Уэсли и полузащитник Анвар Эль-Гази (90+5).
Напомним, что в первых двух турах английской премьер-лиги «Астон Вилла» уступила поочередно «Тоттенхэму» (1:3) и «Борнмуту» (1:2). Таким образом, эта победа стала для команды первой с момента возвращения в высший дивизион чемпионата Англии.
Добавим, что в следующем туре чемпионата «Астон Вилла» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле примет «Вулверхэмптон».
Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса? В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда. 23.08.2019 21:46 Бокс Усачев Владислав Разрушитель легенд. Медведев второй раз подряд обыграл первую ракетку мира Даниил Медведев вышел в третий финал за три недели. Россиянин второй раз в сезоне одолел лидера рейтинга Новака Джоковича, приблизился к дебюту в топ-5 рейтинга, и сегодня сыграет за титул «Мастерса» в Цинциннати. Против бельгийца Давида Гоффена. 18.08.2019 07:52 Теннис Мысин Николай Алексей Сафонов: Пятьдесят тысяч может стоить только чучело Сутормина Известный агент прокомментировал появившуюся во вторник информацию о весьма любопытных суммах трансферов полузащитника Алексея Сутормина сначала из «Оренбурга» в «Рубин», а затем в «Зенит». 21.08.2019 00:22 Футбол Мощенко Захар Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». 09.07.2019 16:45 Фигурное катание Максим Калиниченко: Даже у «Динамо» состав качественнее, чем у «Спартака» Двукратный чемпион России в составе «Спартака», четвертьфиналист ЧМ-2006 в составе сборной Украины стал гостем пресс-центра «Советского спорта». 22.08.2019 18:30 Футбол Андронов Алексей, Безъязычный Алексей, Мощенко Захар, Зибрак Артем