«Астон Вилла» обыграла «Эвертон», одержав первую победу после возвращения в АПЛ - Советский спорт
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23 августа 2019 23:55Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Эвертон», одержав первую победу после возвращения в АПЛ

Футболисты «Астон Виллы» переиграли «Эвертон» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

В составе команды из Бирмингема голами в этой встрече отметились нападающий Уэсли и полузащитник Анвар Эль-Гази (90+5).

Напомним, что в первых двух турах английской премьер-лиги «Астон Вилла» уступила поочередно «Тоттенхэму» (1:3) и «Борнмуту» (1:2). Таким образом, эта победа стала для команды первой с момента возвращения в высший дивизион чемпионата Англии.

Добавим, что в следующем туре чемпионата «Астон Вилла» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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