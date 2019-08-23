«Астон Вилла» обыграла «Эвертон», одержав первую победу после возвращения в АПЛ

В составе команды из Бирмингема голами в этой встрече отметились нападающий Уэсли и полузащитник Анвар Эль-Гази (90+5).

Напомним, что в первых двух турах английской премьер-лиги «Астон Вилла» уступила поочередно «Тоттенхэму» (1:3) и «Борнмуту» (1:2). Таким образом, эта победа стала для команды первой с момента возвращения в высший дивизион чемпионата Англии.

Добавим, что в следующем туре чемпионата «Астон Вилла» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Эвертон» на своем поле примет «Вулверхэмптон».