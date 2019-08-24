«Интер» не готов платить Санчесу более пяти миллионов евро в год Полузащитник «Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры с «нерадзурри».

Загрузка...

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» продолжает переговоры по переходу полузащитника Алексиса Санчеса, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Окончательной договоренности пока не достигнуто. На следующей неделе стороны согласовали новую встречу. Ранее сообщалось, что ближайший сезон Санчес может провести в «Интере» на правах аренды, по итогам которой «нерадзурри» выкупят игрока за 12 миллионов евро.

При этом «Интер» не готов платить 30-летнему чилийцу более пяти миллионов евро в год.

Напомним, ранее Санчес уже выступал в Италии: с 2006 по 2011 годы он играл в «Удинезе».