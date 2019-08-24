Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий: Интерес «Зенита»? Разные варианты возникали, но без конкретики

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
– Ха, не могу сказать! Разные варианты возникали, но без конкретики, – приводит «Прессбол» слова 23-летнего вратаря. – Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило – нет.
– Однако ведь неспроста (тренеры «Зенита» Михаил) Бирюков и (Юрий) Жевнов присутствовали на игре со «Слуцком» в конце мая...
– Так они в гости к Алексею Анатольевичу (Баге) приезжали!
Щербицкий выступает за БАТЭ с 2016 года. В нынешнем сезоне, который в Белоруссии, проходит по системе «весна – осень» он провел во всех турнирах 24 матча (их них 12 – «на ноль») и пропустил 23 гола.
Отметим, что игроки из Белоруссии не считаются в России легионерами.
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