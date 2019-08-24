Оле-Гуннар Сульшер: Не собираемся никого подписывать вместо Санчеса Чилиец может перейти в «Интер».

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен искать варианты замены полузащитнику Алексису Санчесу, если чилиец перейдет в «Интер».

«Мы больше не собираемся никого подписывать, – приводит Goal.com слова норвежца. – Санчес – качественный игрок. Я говорил об этом много раз. Бывают периоды, когда игрок сталкивается с травмами. У него было так много повреждений, и нельзя на 100 процентов сказать, почему это происходило.

Иногда случается так, что что-то щелкает, и ты начинаешь забивать, из-за чего твоя уверенность растет. А когда находишься в не форме, это скажется на уверенности любого».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Интер» продолжают переговоры о переходе 30-летнего чилийца, который выступает за манкунианцев с января 2018 года. За полтора года он провел в команде 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач.