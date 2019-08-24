Маурисио Почеттино: Нам нужно принять лучшее решение для клуба и Эриксена Датчанин хочет покинуть «Тоттенхэм».

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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о желании полузащитника Кристиана Эриксена покинуть клуб.

«Это не лучшая ситуация для него и для всех нас, – приводит Goal.com слова аргентинца. – Это не то, чего ждали сам игрок и клуб.

Нельзя понять причину, по которой возникла эта ситуация. Мы пытаемся разрешить ситуацию. Это важный игрок, который помогает команде своими действиями.

Я всегда открыт к тому, чтобы помочь клубу, помочь владельцу Дэниэлу Леви с принятием решения. Я хорошо понимаю, что эти решения непростые. Но я всегда стараюсь поступать так, чтобы клуб получил максимум пользы. И игрок тоже. Самое главное – принять лучшее решение для обеих сторон».

Напомним, Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В 279 матчах за клуб он забил 66 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему датчанину проявляет «Реал».