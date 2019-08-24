Егор Данилкин: Призывы болельщиков к отставке Хохлова? Их можно понять «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Защитник «Химок» Егор Данилкин, ранее выступавший за «Динамо», высказался о требованиях болельщиков бело-голубых отправить в отставку главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

«Болельщиков тоже можно понять: они видят, что результата нет, – приводит News.ru слова 24-летнего игрока. – Дмитрий Валерьевич – хороший человек и замечательный тренер. Бело-голубым просто не везет. Опасных моментов создается очень много, а вот реализация пока оставляет желать лучшего. Надо, чтобы «прорвало».

Напомним, после шести туров «Динамо» набрало пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В субботу бело-голубые сыграют в гостях с «Тамбовом».