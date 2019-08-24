«Тоттенхэм» готов продать Эриксена за 50 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» согласен рассмотреть варианты продажи полузащитника Кристиана Эриксена, если получит предложение в размере как минимум фунтов, сообщает The Daily Mail.
В четверг владелец «шпор» Дэниэл Леви обсудил будущее 27-летнего датчанина с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Леви хотел бы выручить деньги на продаже игрока, который уже следующим летом может покинуть клуб бесплатно в статусе свободного агента. В то же время Почеттино считает Эриксена важным игроком для команды. Отметим, что в Англии трансферное окно уже закрылось, поэтому «Тоттенхэм» не сможет приобрести никого на замену.
По итогам разговора Леви и Почеттино было принято решение о том, что клуб готов продать Эриксена, однако сумма трансфера должна составить не менее 50 миллионов фунтов.
Напомним, Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В 279 матчах за клуб он забил 66 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.
Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему датчанину проявляет «Реал».
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