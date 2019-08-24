«ПСЖ» готов отдать имиджевые права Дибалы его семье Аргентинец может перебраться в Париж в случае перехода Неймара.

«Пари Сен-Жермен» рассматривает варианты замены на случай продажи форварда Неймара.

По информации Calciomercato.com, первым в списке кандидатов у руководства «ПСЖ» значится форвард «Ювентуса» Пауло Дибала.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже начал работу над возможным трансфером и встретился с бывшим агентом 25-летнего игрока, чтобы больше узнать о вопросе имиджевых прав.

Именно разногласия в этом вопросе не позволили Дибале договориться о переходе в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В этой связи «ПСЖ» готов предоставить имиджевые права игрока его семье.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. За четыре сезона он провел за команду 182 матча, в которых забил 78 голов и сделал 30 результативных передач.