«Фиорентина» предложила «Спортингу» 30 миллионов за Рафинью Диаса - Советский спорт
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24 августа 2019 14:03ФутболЛипкин Антон

«Фиорентина» предложила «Спортингу» 30 миллионов за Рафинью Диаса

22-летний бразилец выступает в Португалии с 2016 года.

«Фиорентина» продолжает переговоры со «Спортингом» по переходу полузащитника «львов» Рафиньи Диаса.

По информации сайта журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «фиалки» улучшили свое первое предложение и теперь готовы заплатить за игрока 18 миллионов евро. При этом «Спортинг» изначально хотел заработать на трансфере 30 миллионов.

22-летний Рафинья выступает в Португалии с 2016 года. Первые два сезона он провел в «Витории Гимарайнш», а летом прошлого года перешел в «Спортинг».

В 39 матчах за команду правый атакующий полузащитник забил семь голов и сделал пять результативных передач.

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