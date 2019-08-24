«Фиорентина» предложила «Спортингу» 30 миллионов за Рафинью Диаса

«Фиорентина» продолжает переговоры со «Спортингом» по переходу полузащитника «львов» Рафиньи Диаса.
По информации сайта журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «фиалки» улучшили свое первое предложение и теперь готовы заплатить за игрока 18 миллионов евро. При этом «Спортинг» изначально хотел заработать на трансфере 30 миллионов.
22-летний Рафинья выступает в Португалии с 2016 года. Первые два сезона он провел в «Витории Гимарайнш», а летом прошлого года перешел в «Спортинг».
В 39 матчах за команду правый атакующий полузащитник забил семь голов и сделал пять результативных передач.
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